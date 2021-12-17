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DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU - Son Dakika

DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

17.12.2021 15:22

TRABZON'da M.E.'nin, eşi Y.E.'ye sinirlenince duvara fırlattığı, Scottish Fold cinsi 3 aylık kedi, tedavi uygulanan veteriner kliniğinde 10 gün sonra öldü.

TRABZON'da M.E.'nin, eşi Y.E.'ye sinirlenince duvara fırlattığı, Scottish Fold cinsi 3 aylık kedi, tedavi uygulanan veteriner kliniğinde 10 gün sonra öldü. Hayvana şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1500 TL ceza kesilen M.E. hakkında, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) de suç duyurusunda bulundu.

Ortahisar ilçesinde, 7 Aralık'ta, eşi Y.E. ile tartışan M.E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı. Sesler üzerine komşuların ihbarı ile eve polis ekipleri geldi. Evden kaçan M.E.'nin eşi Y.E., kocasından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.E.'ye, 'hayvana şiddet uygulamak'tan 1500 TL ceza kesildi.

Bu arada veteriner kliniğine götürülen kedinin beyninde ödem oluştuğu tespit edildi. Hayvanseverler tarafından özel bakıma alınan ancak durumu kötüleşen kedi, tedavi altında tutulduğu veteriner kliniğinde 10 gün sonra öldü. Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise M.E. hakkında 'hayvana işkence' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'ADLİ VAKA OLMASINI SÖYLEMİŞTİK'

TRAHAYKO Başkanı Kurban, kedi ölmeden önce adli vaka olarak incelenmesi için yetkililere talepte bulunduklarını belirterek, Dernek olarak yetkililere ulaştık ve şahsın 1500 TL idari para cezasıyla kurtulmaması gerektiğini, olayın adli vaka olmasını söylemiştik. Maalesef kedimiz öldü, yaşama tutunamadı. Kedi duvara çarpıldığı için ağır darbeler almıştı, iç kanama ve beyninde ödem oluşmuştu. Bunlar sonucu kedimiz ancak 10 gün hayata tutunabildi dedi.

'BAKMAK İSTEYEN ÇOK KİŞİ OLDU'

Şiddet sonucu hayvanın vücudunda oluşan ödemlerin şişip, patladığını belirten Kurban, İnsan vücudu da darbe aldıktan sonrasında hemen belli olmaz ama belirli bir zaman geçtikten sonra morarma ve sararma olur. Kedinin cildi de o şekilde oluşacaktı ama maalesef hayvanın ömrü yetmedi. Her gün aklımız ondaydı. Onun yaşadığı her acıyı yüreğimizde hissettik. Takipçilerimiz de sürekli arayıp sordu, destek vermek ve bakmak isteyen çok kişi oldu diye konuştu.

Hayvana işkence yapıldığını kaydeden Kurban, Kedi o kadar çok darbe almış ki yaşadığı şey bir anda olacak gibi değil. Hayvanın davranışlarından, korkusundan da devamlı şiddete uğradığını anladık. Şu da bizi çok duygulandırdı, kedi ölürken bile dokunulduğu zaman mırlıyordu. Onun yaşaması için çalıştığımızı, hepimizi hissetti. Bu bizi çok üzdü. Bu adam yasaya göre, 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. İnşallah ceza alır da diğer olaylara örnek olur. Hiç kimse bundan sonra hayvana şiddet uygulayamaz dedi.

DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Veteriner, Trabzon, kedi, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: DUVARA FIRLATTIĞI KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ; SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU - Son Dakika
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