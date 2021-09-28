Duruşmaya SEGBİS ile katılan ve hakkında tutukluluğunun devamına karar verilen sanık Mehmet Kaplan, karara alkışlayarak tepki gösterdi, ardından kapıya vurarak bulunduğu odadan çıktı.

GAZİANTEP'te, Duygu Delen 'in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan 'ın (21) yargılanmasına devam edildi.

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