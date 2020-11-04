Duygularını ağlayarak anlattı Üç deprem yaşadım, İzmir depremi gibi deprem görmedim - Son Dakika

Duygularını ağlayarak anlattı Üç deprem yaşadım, İzmir depremi gibi deprem görmedim

04.11.2020 13:37
Duygularını ağlayarak anlattı Üç deprem yaşadım, İzmir depremi gibi deprem görmedim, System.String[]

Duygularını ağlayarak anlattı Üç deprem yaşadım, İzmir depremi gibi deprem görmedimİZMİR'de gerçekleşen depremden sonra 5 yaşındaki kızıyla Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırlarda yaşamaya başlayan Fatma Taş (36), Adana Osmaniye depremlerini de yaşadığını, ancak İzmir depreminden...

Duygularını ağlayarak anlattı Üç deprem yaşadım, İzmir depremi gibi deprem görmedim

İZMİR'de gerçekleşen depremden sonra 5 yaşındaki kızıyla Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırlarda yaşamaya başlayan Fatma Taş (36), Adana Osmaniye depremlerini de yaşadığını, ancak İzmir depreminden çok etkilendiğini ve korktuğunu gözyaşları içerisinde anlattı. Çadırlarda kalanlara yapılan yardımların kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Taş, Ben böyle bir halk görmedim. Her şeyin bize lüksünü yaşatıyorlar dedi.İzmir'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğümde deprem sırasında evde 5 yaşındaki kızıyla birlikte olan 36 yaşındaki Fatma Taş, depremde evi hasar görerek, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırlarda kalmaya başladı. Taş, Adana, Osmaniye depremlerini de yaşadığını ancak İzmir'de gerçekleşen depremin çok daha korkutucu olduğunu ve psikolojik olarak etkilendiğini ifade etti. Taş, 5 yaşında kızım var. Onunla birlikte depreme yakalandık. Oturduğum koltuğun sallandığını hissettim. Geçer diye bekledim. Geçmedi. Kızımı yanıma çağırdım. Deprem şiddetlenince kızımla çalışma masasının altına girdim. 97 yılında, 12-13 yaşlarındayken, Adana'daki depremi yaşadım. Evimiz yıkıldı. Ardından Osmaniye'ye taşındık. Osmaniye'de olan depremde de Osmaniye'deydim. Onu da yaşadım. 2 yıldır da İzmir'de yaşıyorum. Ben böyle bir deprem görmedim. Çok ürkütücüydü. Herkes, evlerin yıkılacağını sandı. Herkes, ölümü hissetti. Bu depremi hissetmedim diye yalan söyler. Çok korkutucuydu. Resmen kaçmaya bile cesaret edemedimö ifadelerini kullandı. Kızılay, AFAD ve pek çok kuruluşun çadırlarda kalan deprem mağdurlarına çok iyi yardım ettiklerini ifade eden mağdur Taş, yaşadıklarını gözyaşı içinde anlattı. Taş, şöyle konuştu Benim burada kızımdan başka hiçbir yakınım yok. Bize burada çok iyi bakıyorlar. Çamaşırınızı yıkayalım diyorlar. Sürekli yiyecek getiriyorlar. Ben böyle bir halk görmedim. İzmir'in halkı çok farklı. Adana'da da çok yardımlar oldu ama İzmir'in halkı çok farklı. Çocuklara, oyuncaklar, eğitimler veriyorlar. Normal hayatta yaşamadığımız her şeyin lüksünü yaşatıyorlar. Müthiş bir kucaklaşma var.'BU PSİKOLOJİYİ NASIL ATLATACAĞIZ'

Depremde enkaz altında kalanlarla empati kurduğunu ve çok üzüldüğünü söyleyen Taş, Beş yaşında kızım var. Aynı şeyi ben yaşasaydım diye düşünüyorum. Psikolojik olarak çok fenayım. 3 deprem yaşadım ama bu deprem inanılmazdı. Tarifi yok. Bu psikolojiyi nasıl atlatacağız bilmiyoruz ama çadırlarda atlatmamız için her şey yapılıyor dedi.


Duygularını ağlayarak anlattı Üç deprem yaşadım, İzmir depremi gibi deprem görmedim
Duygularını ağlayarak anlattı Üç deprem yaşadım, İzmir depremi gibi deprem görmedim
Duygularını ağlayarak anlattı Üç deprem yaşadım, İzmir depremi gibi deprem görmedim
Duygularını ağlayarak anlattı Üç deprem yaşadım, İzmir depremi gibi deprem görmedim

Osmaniye, Deprem, Adana, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duygularını ağlayarak anlattı Üç deprem yaşadım, İzmir depremi gibi deprem görmedim - Son Dakika


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