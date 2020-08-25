Düzce'de hafta sonu yapılan düğün merasiminde havaya ateş eden ve 1 kişinin ölümüne 1 kişinin yaralanmasına neden olan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 23 Ağustos Pazar günü Düzce'nin Kaynaşlı İlçesine bağlı Bıçkıyanı Köyü'nde meydana geldi. Köyde yapılan düğün sırasında silahla havaya rast gele açılan ateş sonucunda Gülhan Çetin boğazından, Melek Çakır ise kolundan yaralandı. Yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan iki kişiden Gülhan Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatan Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı düğünde havaya ateş ettiği belirlenen N.B., C.B., M.Ç., M.B., M.B., M.A.K. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlardan çıkan kurşunların N.B. ve C.B.'ye ait olduğunu belirledi. Kasten adam öldürmek suçlamasıyla tutuklama talebiyle Düzce Nöbeti Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen N.B. ve C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE