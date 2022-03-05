Son dakika: Düzce'de Arnavutluk vatandaşı akademisyen evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika: Düzce'de Arnavutluk vatandaşı akademisyen evinde ölü bulundu

05.03.2022 20:52
Son dakika: Düzce'de Arnavutluk vatandaşı akademisyen evinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Düzce'de kendisinden haber alınamayan Arnavutluk vatandaşı doktor öğretim üyesi evinde ölü bulundu.

Düzce'de kendisinden haber alınamayan Arnavutluk vatandaşı doktor öğretim üyesi evinde ölü bulundu.

Konuralp Mahallesi'nde yaşayan Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Arnavutluk vatandaşı Doktor Nikolin Agallıja'dan haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

Evinde olabileceği düşünülen öğretim üyesinin kapısı açılamayınca itfaiyeden yardım istenerek balkondan eve girildi.

Ekipler, Nikolin Agallıja'yı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince kontrol edilen akademisyenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Agallıja'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Düzce Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Konuralp, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Düzce'de Arnavutluk vatandaşı akademisyen evinde ölü bulundu - Son Dakika


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