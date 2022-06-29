Erkek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sapak mevkisinde demir çelik alanında faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Oğuzhan Erkek, henüz belirlenemeyen nedenle iki borunun arasında kaldı.

Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Düzce'de çelik boruların arasında sıkışan işçi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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