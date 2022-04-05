Düzce'de teknik servise tamir için getirilen cep telefonunun bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta teknik serviste çalışan M.A, tezgahın üzerinde tamir işlemi yaptığı sırada cep telefonunun bataryası patlayarak alev aldı.
Telefonu hızla yere atarak uzaklaşan M.A, tekrar gelerek alevleri ayağıyla söndürdü.
Patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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