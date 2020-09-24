Son dakika! Düzce'de DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Düzce'deki terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının da olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

Düzce'deki terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının da olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içinde bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlu oldukları iddiasıyla 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu M.S, H.K, A.H, H.M, M.A. ve K.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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