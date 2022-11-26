5.9'luk depremle sarsılan Düzce'de eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi: Okullar 5 Aralık'ta eğitime açılacak

23 Kasım'da saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve İstanbul dahil birçok ilçede hissedilen 5.9'luk depremin ardından eğitim ve öğretime birkaç gün ara verilmişti. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ilde, okullar bir hafta daha tatil edildi.



"OKULLAR 5 ARALIK'TA EĞİTİME BAŞLAYACAK"

93 vatandaşımızın yaralandığı deprem sonrası artçı sarsıntıların devam ettiği Düzce ile ilgili kararı duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi.



181 YAPI AĞIR HASARLI

Bölgedeki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı. Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"ARTÇI SARSINTILAR 1-2 HAFTA DAHA DEVAM EDER"

Öte yandan, bölgede depremin ardından 280 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirten AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "1-2 hafta daha devam eder. Bu artçı sarsıntıların belki bir bölümü 4'ün üzerine de çıkabilir. Bu anlamda vatandaşlarımız panik yapmasınlar. Bunlar bu tür depremlerden sonra olağan" dedi.