2 katlı ev ve ahır yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Düzce'de 2 katlı evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangına müdahale etmek isteyen kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Yeni Karaköy köyünde yaşayan Ahmet M'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran alevler, bitişikteki ahıra sıçradı. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar köylüler tarafından kurtarıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.
Yangında, ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen bir kadın, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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