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2 katlı ev ve ahır yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

2 katlı ev ve ahır yangında kullanılamaz hale geldi

19.02.2022 20:37

Düzce'de 2 katlı evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangına müdahale etmek isteyen kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de 2 katlı evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangına müdahale etmek isteyen kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Yeni Karaköy köyünde yaşayan Ahmet M'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran alevler, bitişikteki ahıra sıçradı. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar köylüler tarafından kurtarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangında, ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen bir kadın, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 katlı ev ve ahır yangında kullanılamaz hale geldi
2 katlı ev ve ahır yangında kullanılamaz hale geldi
2 katlı ev ve ahır yangında kullanılamaz hale geldi
2 katlı ev ve ahır yangında kullanılamaz hale geldi
2 katlı ev ve ahır yangında kullanılamaz hale geldi
2 katlı ev ve ahır yangında kullanılamaz hale geldi
2 katlı ev ve ahır yangında kullanılamaz hale geldi
2 katlı ev ve ahır yangında kullanılamaz hale geldi

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Karaköy, Yangın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 katlı ev ve ahır yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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