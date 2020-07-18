Son dakika! Düzce'de geçen yıl sel felaketi yaşanan bölgede yaralar hızla sarıldı - Son Dakika

Son dakika! Düzce'de geçen yıl sel felaketi yaşanan bölgede yaralar hızla sarıldı

Son dakika gelişmesine göre Düzce'de geçen yıl 17-18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından Cumayeri, Akçakoca, Gümüşova ve Çilimli ilçelerinde, Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada meydana gelen sel ve heyelanda zarar gören 49 köyde, alt ve üstyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Düzce'de geçen yıl 17-18 Temmuz'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından Cumayeri, Akçakoca, Gümüşova ve Çilimli ilçelerinde, Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada meydana gelen sel ve heyelanda zarar gören 49 köyde, alt ve üstyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

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Metrekareye 162 kilogram yağış düşmesiyle toplam 49 köyde su baskını ve toprak kayması yaşanması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bölgede yaralar hızla sarıldı.

Yaşanan felakette 441 yapı hasar alırken, 112'si ev olmak üzere 213 yapı tamamen yıkıldı. Olayın ardından ilk etapta köylere alternatif yollarla ulaşım sağlanırken, hasar tespit çalışmalarının ardından konut sahiplerine nakdi yardımlar ulaştırıldı.

Konut, ahır ve iş yeri hak sahipliği çalışmaları da bitirilen bölgede, yer seçimleri ile yıl içinde inşaat çalışmalarına başlanması planlanıyor.

Geçen bir yılın ardından tekrar yaşanacak olası bir seli önlemek için dere yatakları ve çevrelerinde çalışma yapan ekipler, aynı zamanda selde tamamen zarar gören küçük, orta ve büyük ölçekli 18 köprü ve ana yolların yapımını sürdürüyor. Altyapının tamamlanması ile Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalarda sıcak asfaltla kaplanan yollarda son aşamaya gelindi.

10 milyon lira nakdi yardım yapıldı

Çoğu fındık bahçesi olmak üzere 6 bin hektarlık alanda hasar tespit çalışmalarının ardından arazi sahiplerine yardım yapan Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, bu bölgelerde çiftçilerin bakım onarım ve ilaçlama işlemlerini de yürüttü.

Meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle bölgede "Genel Hayata Etkililik" kararı alınmasının ardından, afetzede vatandaşların 18 Temmuz 2019 öncesine ait süresi dolmuş borçları ile Eylül 2019 sonuna kadar tahakkuk edecek borçları bir yıl süreyle ertelendi.

Geçen süre içerisinde hayvanı telef olan, evi, tarlası zarar gördüğü tespit edilen çiftçilere yaklaşık 10 milyon lira nakdi hibe yardımı ile beraber İl Özel İdaresi ve belediyelere toplam 57 milyon 842 bin lira yardımda bulunuldu.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalarda hasar gören yollarda 39 bölgede heyelan onarımı, 150 kilometre yama ve onarım, 41 kilometre ise sıcak asfalt yapımı gerçekleştirildi.

Süreç

Bölgede 17 ve 18 Temmuz 2019'da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde, köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Cengiz (53), eşi Fatma (42) ve çocukları Kağan Töngel (3) ile Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikizler Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı. 12 gün yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıpların cesetleri bulunmuştu.

Cumayeri, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Düzce'de geçen yıl sel felaketi yaşanan bölgede yaralar hızla sarıldı - Son Dakika
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