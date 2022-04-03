Son dakika... Düzce'de geri manevra yapan oğluna yardımcı olurken tırın altında kalan baba öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Düzce'de geri manevra yapan oğluna yardımcı olurken tırın altında kalan baba öldü

03.04.2022 10:23
Son dakika... Düzce'de geri manevra yapan oğluna yardımcı olurken tırın altında kalan baba öldü

Bir son dakika haberine göre Düzce'de tırıyla geri manevra yapan oğluna yardımcı olduğu sırada aracın altında kalarak ağır yaralanan baba, hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de tırıyla geri manevra yapan oğluna yardımcı olduğu sırada aracın altında kalarak ağır yaralanan baba, hastanede hayatını kaybetti.

M.E. idaresindeki 61 K 8966 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli girişindeki heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu kapalı olduğu için sabaha karşı Kaynaşlı gişelerinden çıkarak D-100 kara yoluna girdi.

Kara yolunda yanlış yönde ilerlediğini fark eden sürücü, geri manevra yapmak istedi. Tırda birlikte seyahat ettiği babası N.E. de araçtan inerek oğluna yardımcı olmaya çalıştı.

Bir anda babasını gözden kaybeden M.E, tırı emniyet şeridine çekerek aramaya başladı. Yaklaşık 10 metre geride babasını yerde kanlar içinde bulan sürücü, durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.E, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

YORUMLAR
500
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı! Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı!

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Düzce'de geri manevra yapan oğluna yardımcı olurken tırın altında kalan baba öldü - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Mariupol'de insani koridor açıldı!
09:56 Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk oluyor!
09:51 'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu!
09:41 Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
09:36 Podyuma atla çıkan manken Şebnem Schaefer: Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla TOGG için şarj istasyonu hazırlığı başladı!
09:10 TEM'de yaşanan kazada geri manevra yaparken babasını ezdi!
09:00 Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor!
08:55 Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı
08:25 Elleri arkadan bağlanıp kafalarından vurulan Buça'da sivil katliamı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 10:29:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Düzce'de geri manevra yapan oğluna yardımcı olurken tırın altında kalan baba öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement