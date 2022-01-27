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Son dakika! Düzce'de hasta yakınından Bakan Koca'ya teşekkür - Son Dakika

Son dakika! Düzce'de hasta yakınından Bakan Koca'ya teşekkür

27.01.2022 15:14
Son dakika! Düzce'de hasta yakınından Bakan Koca'ya teşekkür

Son dakika haberler: Düzce'de sağlık personeline karanfil dağıtan hasta yakını, bu davranışına sosyal medya paylaşımında yer veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Düzce'de sağlık personeline karanfil dağıtan hasta yakını, bu davranışına sosyal medya paylaşımında yer veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

???????Sümeyra Arslan, bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ablasının tedavi gördüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde hem sağlık personeline teşekkür etmek hem de sağlıkta şiddete tepki göstermek amacıyla 23 Ocak'ta hastane çalışanlarına karanfil dağıttı.

Bakan Koca'nın bu davranışına sosyal medya paylaşımında yer vermesiyle mutlu olan Arslan, kendisine teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını belirten Arslan, "Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok daha fazlasını hak ediyorlar. Bizimle çok özverili şekilde ilgilendiler. Bütün sorunlarımızı çözerek bizi rahatlattılar. Bizler de buradan sağlıklı bir şekilde ayrıldık. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Arslan, sağlıkta şiddet olaylarının kendilerini derinden etkilediğini belirterek, sağlık çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da davranışından dolayı Arslan'a teşekkür ederek, "Arkadaşlarımız hastasıyla ilgilendi, taburcu edildi. Son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik olaylara karşı kendisi farkındalık oluşturarak ince davranış göstermiş. Hem kendisine hem de ailesine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir haber okudum. Halkımızın kıymet bilirliğine inancım daha da arttı. Bir hastanemizde, hasta yakınları arkadaşlarımıza karanfil dağıtmış. Suça eğilimli bir avuç kişiye karşı takdire şayan davranış. Tutumunuz, saygınız, yeri geldiğinde sabrınız karanfil kadar kıymetli. Sağ olun!" ifadelerine yer vermişti.

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Mustafa Kemal Atatürk, Fahrettin Koca, Medya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Düzce'de hasta yakınından Bakan Koca'ya teşekkür - Son Dakika


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