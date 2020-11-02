Son dakika: Düzce'de iki katlı evde yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika: Düzce'de iki katlı evde yangın çıktı

02.11.2020 00:11
Son dakika: Düzce'de iki katlı evde yangın çıktı, System.String[]

Son dakika haberler: DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev yandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Gölyaka ilçesi Hamamüstü köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sadettin Türkel'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde oğlu ile birlikte yaşayan Müzeyyen Türkel'in yangını fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak sündürdü. Yangında büyük madde hasar meydana geldi. - DÜZCE

Gölyaka, Yangın, Ateşe, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Düzce'de iki katlı evde yangın çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adnan Menderes Havalimanı'nın servis araçlarındaki balık istifi görüntü herkesi isyan ettirdi Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı Enkaz altından çıkarılan Beril'in ardından anne Aynur Gidiş'in de cansız bedenine ulaşıldı Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş İlham Aliyev: Türkiye'ye ait F-16'lar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yer almıyor Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı
İzmir'de Emrah Apartmanı'nın enkazında bir kişinin sesi duyuldu İzmir'de Emrah Apartmanı'nın enkazında bir kişinin sesi duyuldu         
23:40
Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti         
23:03
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü         
22:31
Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı         
22:20
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyun imha edildiği görüntüleri paylaştı Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyun imha edildiği görüntüleri paylaştı         
21:40
Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı         
20:04
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı         
16:24
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok         
15:21
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 00:15:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Düzce'de iki katlı evde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei