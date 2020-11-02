Son dakika: Düzce'de iki katlı evde yangın çıktı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Gölyaka ilçesi Hamamüstü köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sadettin Türkel'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde oğlu ile birlikte yaşayan Müzeyyen Türkel'in yangını fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak sündürdü. Yangında büyük madde hasar meydana geldi. - DÜZCE