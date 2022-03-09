İşçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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İşçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

09.03.2022 08:39

Düzce'de işçileri taşıyan servis minibüsüyle boru yüklü tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Düzce'de işçileri taşıyan servis minibüsüyle boru yüklü tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Alkan Aksu idaresindeki 81 AAU 694 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Ankara yönü Doğanlı mevkisinde bir fabrikadan yola çıkış yapan Ali Fil yönetimindeki 81 KJ 051 plakalı boru yüklü tıra çarptı.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada minibüsteki 11 işçi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ve özel araçlara alınan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan 11 işçinin durumunun hafif olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi.

İşçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
İşçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
İşçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

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Otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var Otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var

Minibüs, Ankara, Düzce, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Son Dakika


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