Kediyi kurtarmak için seferber olan ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda hayvanı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, istinat duvarı arasına sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir bölgesi Esentepe Mahallesi 'nde istinat duvarı arasında sıkışan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Düzce 'de istinat duvarı arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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