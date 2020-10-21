Son Dakika | Düzce'de istinat duvarına sıkışan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Son Dakika | Düzce'de istinat duvarına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

21.10.2020 17:31
Son Dakika | Düzce'de istinat duvarına sıkışan yavru kedi kurtarıldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Düzce'de istinat duvarı arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'de istinat duvarı arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir bölgesi Esentepe Mahallesi'nde istinat duvarı arasında sıkışan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, istinat duvarı arasına sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kediyi kurtarmak için seferber olan ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda hayvanı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Esentepe Mahallesi, İtfaiye, Düzce, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Düzce'de istinat duvarına sıkışan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

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