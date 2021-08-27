Son dakika... Düzce'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik bilinci eğitimi verdi - Son Dakika

Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere trafik bilinci eğitimi verildi.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Melen Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik trafik farkındalık eğitimi düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, öğrencileri trafikte dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirdi.
Öte yandan hedef bulma etkinliğine katılan öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.
Kaynak: AA
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