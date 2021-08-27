Son dakika... Düzce'de jandarma ekipleri öğrencilere trafik bilinci eğitimi verdi - Son Dakika

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Melen Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik trafik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi