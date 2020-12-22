DÜZCE'de, yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 1 akrep tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.U. ve Z.K.'nin yasa dışı silah ticareti yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. H.U. ve Z.K., polis ekiplerinin yaptığı operasyonlap gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 1 adet akrep diye tabir edilen ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ile 70 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.U. ve Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından "Silah ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.