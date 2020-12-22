Son Dakika | Düzce'de kaçak silah ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika

Son Dakika | Düzce'de kaçak silah ticaretine 2 tutuklama

22.12.2020 13:37
Son Dakika | Düzce'de kaçak silah ticaretine 2 tutuklama, System.String[]

Son dakika haber... DÜZCE'de, yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 1 akrep tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

DÜZCE'de, yasa dışı silah ticareti yapan 2 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 1 akrep tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.U. ve Z.K.'nin yasa dışı silah ticareti yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. H.U. ve Z.K., polis ekiplerinin yaptığı operasyonlap gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 1 adet akrep diye tabir edilen ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ile 70 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.U. ve Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından "Silah ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son Dakika | Düzce'de kaçak silah ticaretine 2 tutuklama

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Düzce'de kaçak silah ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika


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