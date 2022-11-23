Bakan Kurum: Düzce'deki depremde hasarın az olmasının nedeni binaların yüzde 75'inin deprem sonrası yapılmış olması

Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.09 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bursa gibi çok sayıda şehirde hissedildi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

"HASAR TESPİTİNİ 2-3 GÜN İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "4 vatandaşımızın hastanede tedavileri devam ediyor. 138 artçı deprem meydana geldi. Hasar tespitini 2-3 gün içinde tamamlayacağız. 321 binamızda hasar tespit yaptık. Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor. Kısmi az hasarlı kamu binaları var, tadilat yapılacak. Onun dışında çocuklarımızın güvenliği için okullarla ilgili süreci valiliğimiz duyuracak" dedi.

"BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE ELEKTRİK TAMAMN VERİLECEK"

Kurum, "Bugün akşam saatlerinde de elektrik tamamen verilecek. Ayrıca incelemelerimizde bina stokunun yüzde 75'inin yönetmeliğe uygun olduğunu belirledik. Vatandaşlarımızdan isteğimiz de binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasını müteakip evlerine girmeleridir. Neticede artçı depremler hala devam ediyor" diye konuştu.