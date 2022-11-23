Bakan Kurum: Düzce'deki depremde hasarın az olmasının nedeni binaların yüzde 75'inin deprem sonrası yapılmış olması - Son Dakika
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Bakan Kurum: Düzce'deki depremde hasarın az olmasının nedeni binaların yüzde 75'inin deprem sonrası yapılmış olması

23.11.2022 17:54

Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremde yıkılan bina olmazken, 5 binada ise ağır hasar oluştu. Depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Hasarın az olmasının nedeni buradaki binaların yüzde 75'inin deprem sonrası yapılmış olması." dedi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.09 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bursa gibi çok sayıda şehirde hissedildi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

"HASAR TESPİTİNİ 2-3 GÜN İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "4 vatandaşımızın hastanede tedavileri devam ediyor. 138 artçı deprem meydana geldi. Hasar tespitini 2-3 gün içinde tamamlayacağız. 321 binamızda hasar tespit yaptık. Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor. Kısmi az hasarlı kamu binaları var, tadilat yapılacak. Onun dışında çocuklarımızın güvenliği için okullarla ilgili süreci valiliğimiz duyuracak" dedi.

"BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE ELEKTRİK TAMAMN VERİLECEK"

Kurum, "Bugün akşam saatlerinde de elektrik tamamen verilecek. Ayrıca incelemelerimizde bina stokunun yüzde 75'inin yönetmeliğe uygun olduğunu belirledik. Vatandaşlarımızdan isteğimiz de binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasını müteakip evlerine girmeleridir. Neticede artçı depremler hala devam ediyor" diye konuştu.

YORUMLAR (1)
  • yilmaz yilmaz: Yedi şiddetinde bir deprem olsun senin o deprem sonrası yapıldı dediğin evler yerle bir olur Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
500
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Deprem, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Düzce'deki depremde hasarın az olmasının nedeni binaların yüzde 75'inin deprem sonrası yapılmış olması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kurum: Düzce'deki depremde hasarın az olmasının nedeni binaların yüzde 75'inin deprem sonrası yapılmış olması - Son Dakika
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