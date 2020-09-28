Son Dakika: Düzce'de orman yangını 12 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını 12 saatte kontrol altına alındı. Alevler 5 hektar alanı kül etti.

Yığılca ilçesi Yaylatepe Köyü'nde ormanlık alanda çıkan yangın bu sabah kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, 12 saat boyunca 10 arazöz ile müdahale edildi.Gece saatlerinde çıkan orman yangınına Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 hektarlık alan içerisinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Zonguldak ve Düzce'den bölgeye sevk

edilen İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangının soğutma çalışması sürüyor. - DÜZCE