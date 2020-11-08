Son dakika... Düzce'de otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu

Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi