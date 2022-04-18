Düzce'de polisten kaçmak isterken refüje çarpan otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri C.P. idaresindeki 81 ABM 396 plakalı otomobili durdurmak istedi.
İçerisinde 4 kişinin olduğu belirlenen ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobili takibe alan polis ekipleri, aracı yaklaşık 10 kilometre takip etti.
Otomobil, D-100 Karayolu Ankara istikameti Çilimli Sapağı mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
Araçtan indirilerek gözaltına alınan 4 şüphelinin araçlarında uyuşturucu madde olduğu öğrenildi. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Düzce'de polisten kaçmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika