Son dakika! Düzce'de polisten kaçmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Düzce'de polisten kaçmak isterken refüje çarpan otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri C.P. idaresindeki 81 ABM 396 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İçerisinde 4 kişinin olduğu belirlenen ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobili takibe alan polis ekipleri, aracı yaklaşık 10 kilometre takip etti.

Otomobil, D-100 Karayolu Ankara istikameti Çilimli Sapağı mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Araçtan indirilerek gözaltına alınan 4 şüphelinin araçlarında uyuşturucu madde olduğu öğrenildi. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.