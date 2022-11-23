Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki depremden sonra Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Şu ana kadar can kaybı bilgisi yok

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı İstanbul dahil olmak üzere Marmara bölgesindeki birçok ilde de hissedildi. Korkuya kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Herkes can kaybı yaşanıp yaşanmadığını merak ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi. Bakan Soylu, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını belirtti.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun.

"PANİKLE ATLAMA DIŞINDA 112'YE HENÜZ BİLGİ ULAŞMADI"

Ayrıca İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Zonguldak, Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Bartın vilayetlerinde ekiplerimize herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Panik ile atlama dışında 112'ye henüz bilgi ulaşmamıştır. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."