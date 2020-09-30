Son dakika! Düzce'de silah ticareti operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Düzce'de silah ticareti operasyonunda iki kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Düzce'de düzenlenen silah ticareti operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Son dakika! Düzce'de silah ticareti operasyonunda iki kişi tutuklandı, System.String[]

Düzce'de düzenlenen silah ticareti operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Kiremitocağı, Aziziye ve Beyciler mahallelerinde silah ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, iki tabanca sürgü kapağı, iki şarjör yayı, 9 milimetre tabanca şarjörü, iki şarjör alt kapağı, 9 fişek, belgesiz av tüfeği ile daralı ağırlığı 440 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından "Silah ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden silah aldığı tespit edilen 4 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Dört kişiden 7 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 18:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Düzce'de silah ticareti operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı
Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi         
22:53
Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı         
21:51
Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı         
21:19
Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı         
20:29
Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı         
19:03
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 00:22:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Düzce'de silah ticareti operasyonunda iki kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei