Son dakika: Düzce'de tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Düzce) kapsamında görevli personellere eğitim verildi. Eğitim sonunda personellere tahliye ve yangın tatbikatı da gerçekleştirildi.

Düzce'de İl Afet Müdahale Planı belirlendi. Belirlenen plana göre çalışma grupları belirlendi. Kurumlardan belirlenen personellerden oluşturulan çalışma gruplarına çeşitli eğitimler AFAD da verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bilgi yönetimi, izleme ve değerlendirme çalışma grubu operasyon planında görevli personellere TAMP, Çalışma Grubu planı, Afet bilinci ve yangın konularında eğitim verildi. Eğitim sonrasında tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. - DÜZCE