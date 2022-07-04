Düzce'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendiren 34 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, Konuralp Mahallesi'nde Ş.Ç'nin iş yerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendiren 34 obje ele geçirildi.
Objeler incelenmek üzere Düzce Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüpheli Ş.Ç. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda obje ele geçirildi - Son Dakika