Son dakika... Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce'de iki ayrı bölgede yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ilk operasyonda Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada 52 gram metamfetamin, 100 gram esrar, bir miktar sentetik kannobinoid, 15 adet mermi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 adet aparat ele geçirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri serbest bırakıldı.

2 bin 440 hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ikinci operasyonda ise uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 bin 440 adet uyuşturucu ve uyarıcı ecstasy hapı ele geçirildi. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE