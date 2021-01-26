Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzeri, ikametleri ve araçlarındaki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Zanlılardan uyuşturucu aldığı tespit edilen 6 kişi hakkında ise "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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