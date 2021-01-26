Zanlılardan uyuşturucu aldığı tespit edilen 6 kişi hakkında ise "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Şüphelilerin üzeri, ikametleri ve araçlarındaki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Düzce 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

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