Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu - Son Dakika

Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

16.10.2020 23:07
Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu, System.String[]

Son dakika haberi: Düzce'de polis tarafından yapılan operasyonda bir araçta 35 litre sahte içki ve 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce'de polis tarafından yapılan operasyonda bir araçta 35 litre sahte içki ve 120 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul ilinden sevkiyat yaptığı düşünülen İ.Ö yönetimindeki aracı takip ederek, Anadolu Otoyolu Düzce gişelerinde durdurdu.

Söz konusu otomobilde yapılan aramada, pet şişelere konulmuş 35 litre sahte içki ve aracın farklı noktalarına gizlenmiş 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücü İ.Ö. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Düzce'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu - Son Dakika

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