Yangın sonrası mobilya fabrikasında oluşan hasar görüntülendi - Son Dakika

Düzce'de mobilya fabrikasında yangın sonrası ortaya çıkan hasarın büyüklüğü drone ile görüntülendi.

D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan mobilya fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürülen yangın, büyük çapta hasara neden oldu.

Düzce, Bolu, Kocaeli ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının neden olduğu hasar "drone" ile görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın arka bölümünde bulunan depo, paketleme ve üretim alanlarındaki hasar görülüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırıldığı öğrenildi.