Son dakika: DÜZCE Düzce'de yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Düzce'de yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

DÜZCE İtfaiye Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde bulunan metruk binada yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı. Gerçeği aratmayan tatbikatta binada mahsur kalan bir vatandaş kurtarılarak yangın söndürüldü.

Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hizmet içi eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı eğitimler yaparak itfaiyeye yeni katılan itfaiye erlerinin eğitimlerini tamamlıyor. Bu çerçevede Kültür Mahallesi'nde bulunan 5 katlı metruk binada yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği binanın 3'nücü katında başlayan yangında 1 kişi mahsur kalarak balkona çıkarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri ihbardan 2 dakika sonra olay yerine gelerek kurtarma ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Tatbikatı izleyen vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla tatbikatı görüntüledi.