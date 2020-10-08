Son dakika! Düzce İtfaiye Müdürlüğü'ne personel alınacak - Son Dakika

4 Kasım tarihine kadar siteden indirdikleri formu doldurarak şahsen başvuru yapacak.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, geçen ay duyurusu yapılan 20 İtfaiye personeli alımına ilişkin başvuru formunu belediyenin internet sitesinde yayımladı. İlanda belirtilen şartlara uyum sağlayan adaylar son başvuru tarihi olan 2-4 Kasım'a kadar başvuru formu ve istenen belgeleri hazırlayarak şahsen başvuru yapacak. Adaylar https://duzce.bel.tr/8561-itfaiye-mudurlugu-personel-alimi-ile-ilgili-duyuru linkinde bulunan PDF dosyasını indirerek ilgili bilgi ve belgelerini hazırlayabilecek. Başvuru tarihinden sonra belgeleri değerlendirilen adaylar için mülakat süreci başlayacak. - DÜZCE