Düzce Valiliği il genelinde akşam saatlerinden itibaren beklenen yoğun yağışla ilgili vatandaşları ve fındık işçilerini oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağış nedeniyle Düzce Valiliği kurumlarıyla birlikte oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde akşam saatlerinden itibaren beklenen yoğun sağanak yağış dolayısıyla tüm kurumlarımız iş birliği içerisinde ve teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmalarını, fındık işçilerimizin çalıştıkları bahçelerde, konaklama yaptıkları alanlarda dikkatli ve uyarılara duyarlı olmalarını istirham ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede yağışların iki gün daha devam etmesi bekleniyor.