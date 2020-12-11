E-5 Karayolu'nda otomobile çarpan ambulans yan yattı - Son Dakika

E-5 Karayolu'nda otomobile çarpan ambulans yan yattı

11.12.2020 05:26

5 Karayolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce otomobile daha sonra bariyerlere çarpan ambulans yan yattı.

E-5 Karayolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce otomobile daha sonra bariyerlere çarpan ambulans yan yattı. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken ağır hasar gören ambulans kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 04: 00 sıralarında E-5 Karayolu Florya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 L 2770 plakalı ambulans sürücüsü yol üzerinde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek Samet Kaya yönetimindeki 34 VS 4137 plakalı minibüse çarptı. Çarpma şiddetiyle bariyerlere çarparak savrulan ambulans yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta herhangi bir hasta bulunmazken araç içerisinde bulunan iki sağlık çalışanı ve minibüs şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri ise trafik akışını tek şeride düşürerek kazaya karışan ambulansı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı. - İSTANBUL

E-5 Karayolu'nda otomobile çarpan ambulans yan yattı
E-5 Karayolu'nda otomobile çarpan ambulans yan yattı
E-5 Karayolu'nda otomobile çarpan ambulans yan yattı
E-5 Karayolu'nda otomobile çarpan ambulans yan yattı
E-5 Karayolu'nda otomobile çarpan ambulans yan yattı

Ambulans, Polis, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5 Karayolu'nda otomobile çarpan ambulans yan yattı - Son Dakika


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