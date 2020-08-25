E5'te kaza sonrası yumruklar konuştu

Kazaya karışan sürücüler tekmeli yumrulu kavgaya tutuştu

İSTANBUL - Bakırköy E5'te meydana gelen kazada taraflar arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Kazada yaralanan olmazken lüks bir araç hurdaya döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Bakırköy E5 Ataköy metro istasyonu yanı Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki lüks bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. O sırada arkadan gelen 67 JZ 639 plakalı otomobilin sürücüsü de durmayı başaramadı ve lüks araca arkadan çarptı. Kazaya karışan sürücüler araçlarından inerek tartışmaya başladı.

Yumruklar konuştu: Tarafları diğer sürücüler ayırdı

Meydana gelen kaza sonrası iki sürücü de araçtan inerek tartışmaya başlayınca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Taraflar yol ortasında yumruklu tekmeli kavgaya tutuştu. Kavga eden tarafları ise diğer sürücüler ayırdı. Kazada lüks bir araç perte çıktı.

E5 kısa sürede kitledi

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten sağlandı. Olay yerindeki vatandaşlardan kimisi kazayı film izler gibi seyrederken, kimisi de cep telefonuyla o anları kaydetti. Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, trafik de normal akışına döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.