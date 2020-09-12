Evlerine televizyon alınan çocukların EBA TV'den derslerini izledikleri anların fotoğrafları da paylaşıldı.

Açıklamada, "İl merkezinde 49, ilçelerimizde 28 olmak üzere toplam 77 ailemize Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla LCD televizyon alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde yapılan çalışmada 77 çocuğun evinde televizyon olmadığının belirlendiği aktarıldı.

Kastamonu Valiliğince evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV yayınlarına ulaşamayan 77 çocuğun sorunu çözüldü.

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