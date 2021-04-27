Son dakika... Ece Erken'den Reynmen'e 5 bin liralık tazminat davası - Son Dakika

Son dakika... Ece Erken'den Reynmen'e 5 bin liralık tazminat davası

27.04.2021 17:15
Son dakika... Ece Erken'den Reynmen'e 5 bin liralık tazminat davası, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre SUNUCU Ece Erken, kendisine sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla Reynmen lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve rapçi Yusuf Aktaş'a 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

SUNUCU Ece Erken, kendisine sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla Reynmen lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve rapçi Yusuf Aktaş'a 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ece Erken, Reynmen'in sosyal medya hesabından kendisine hakaret ettiğini, bunun kişilik haklarına saldırı nitelikte olduğunu belirterek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılıyla başvurdu. Ece Erken'in avukatı Mete Menekşe aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, "Ece Erken'in işini yapması sonucu Davalı Yusuf Aktaş tarafından çirkin ithamlara ve hakaretlere maruz kalmıştır. Davalının, müvekkilimi kast ederek sarf ettiği bu hakaretamiz sözler karşısında Yusuf Aktaş'ın sosyal medyaki takipçi sayısı da gözönünde bulundurulursa müvekkilim Ece Erken'in kamuoyunda ne denli rencide edildiği daha iyi anlaşılacaktır. Müvekkilim bu olay neticesinde derin bir üzüntü duymaktadır" dedi. Hakaretlerin kabul edilemez olduğu ifade edilen dilekçede 5 bin liralık manevi tazminat davası açmanın zorunlu olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?Reynmen 2020 yılının Ramazan ayında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Ece Erken ve Bircan Bali sunuculuğunu yaptıkları bir televizyon programında Reynmen'in ezan paylaşımı hakkında yorumlarda yaptı. Konuyla alakalı olarak Reynmen de sosyal medya hesabından "Bitmek bilmedi karalamaya çalışmalarınız" cümlesiyle başlayan yazılı bir paylaşımda bulundu. Reynmen'in bu sözlerinin ardından Ece Erken de dava açacağını belirtti.


Ece Erken, Reynmen, Hakaret, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ece Erken'den Reynmen'e 5 bin liralık tazminat davası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada Hayatı başarılarla dolu! İşte Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in bilinmeyenleri Hayatı başarılarla dolu! İşte Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in bilinmeyenleri Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi         
16:32
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek         
15:59
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu         
15:51
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum         
15:00
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız         
14:45
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
11:41
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 17:25:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Ece Erken'den Reynmen'e 5 bin liralık tazminat davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement