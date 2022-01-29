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Son Dakika! Ece Erken isim vererek "neden yakalanmıyorlar" diye sormuştu! Yakalandılar - Son Dakika

Son Dakika! Ece Erken isim vererek "neden yakalanmıyorlar" diye sormuştu! Yakalandılar

29.01.2022 11:18
Son Dakika! Ece Erken isim vererek "neden yakalanmıyorlar" diye sormuştu! Yakalandılar

Son dakika! Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısının 11'e yükseldiği öğrenildi.

Yakalananlar arasında İki gündür her yerde aranan Kadir Y., ağabeyi Ali Y., Seccad Y. ve Serkan D.'nin de olduğu öğrenildi.

İki şüpheli Uğur Can B. ve Gökhan K. olay günü yakalanmıştı. Saldırıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren kişinin Kadir Y. , şoförünü yaralayan kişinin ise Ali Y. olduğu öne sürülmüştü.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Geniş çaplı araştırmalara devam eden emniyet güçleri, bu sabah saatlerinde 9 kişiyi daha gözaltına aldı.

MAHMUTYAZICIOĞLU'NU VURAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Y., Kadir Y., Seccad Y., Serkan D. ve Uğur C.B. isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat B. isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANLARI KAMERADA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin nedeninin alacak-verecek meselesi yüzünden kaynaklandığı ifade edilirken, silahlı saldırı anının görüntüsü de ortaya çıktı. Show Haber'in yayınladığı görüntülere göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun restoranına gelen saldırganlar önce Mahmutyazıcıoğlu'nu darbettiler. Daha sonra Mahmutyazıcıoğlu'na 2 el ateş eden saldırganlar, yaralı adamı yerde sürükleyerek dışarı çıkarmak istediler. Ancak Mahmutyazıcıoğlu'nu çıkaramayınca kapının önünde 2 el daha ateş ederek öldürdüler.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğrdağı silahlı saldrı sonucu hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi'nde önceki gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Cümbüş Sokak'ta bir Balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. 4 el ateş edilen saldırı sonrası kanlar içinde kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

Saldırıyı düzenleyenler olay sonrası kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine Haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika! Ece Erken isim vererek 'neden yakalanmıyorlar' diye sormuştu! Yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Ece Erken isim vererek "neden yakalanmıyorlar" diye sormuştu! Yakalandılar - Son Dakika
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