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Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

11.08.2021 11:12

Son dakika: Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Eda Nur Kaplan, geçtiğimiz günlerde balkondan atlayarak intihar etmişti. Kaplan'ın kendisini istismar ettiğini iddia eden zanlı dün akşam saatlerinde gözaltına alındıktan sonra serbest kaldı. Zanlı, savcılığın itirazı üzerine tekrardan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. İkinci şüpheli de tekrardan gözaltına alındı.

Ankara'da geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan isimli genç, tecavüze uğradığını belirterek intihar etti. Genç kızın polise verdiği ifadede adı geçen şahıslarda Yusuf G. de polisin çalışması sonucu yakalandı. Yusuf G.'nin savunması da ortaya çıktı. Şahıs, bahsi geçen iddialarla alakası olmadığını ve kızın elini bile zorla tutmadığını dile getirdi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Yusuf G. isimli şahıs, 'nitelikli cinsel saldırı' suçuyla sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şahsın adli kontrolle serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz geldi. Serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı sonrası tutuklandı. Cinsel saldırı ile suçlanan ikinci zanlı da yeniden gözaltına alındı.

"OLAYLA UZAKTAN YAKINDAN ALAKAM YOKTUR"

Yusuf G.'nin hakim karşındaki savunması da dün akşam ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Yusuf G., Eda Nur Kaplan ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve zorla elini bile tutmadığını söyledi. Yusuf G. savunmasında şunları söyledi:

"Ben yüklenen suçla ilgili olarak kollukta ve savcılıkta ifade vermiştim. Aynen tekrar ederim, olayla uzaktan yakından alakam yoktur. Kendisiyle tanıştığım platform Tinder'dır. Bütün kamera kayıtları da ortadadır. En son mekanda 'beni evine götür' dedi. Kız yetimhanede yetişmiş birisidir. Ben kendisinin elini bile zorla tutmadım. Mehmet ile yaşadığı olayda ben kesinlikle yoktum."

Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

Eda Nur Kaplan, Cumartesi, İntihar, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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