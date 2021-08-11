Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı - Son Dakika

18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, cinsel istismara uğradığını belirterek Çankaya'daki evlerinin 15'nci katından atladı. İntihar sonucu hayatını kaybeden genç kızın arkasında bıraktığı mektupta yazdıkları ise Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Olayın ardından acilen başlatılan soruşturma kapsamında Yusuf G. ve Mehmet A. adlı iki şahıs gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILMALARINA İTİRAZ EDİLDİ

Önceki gün "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Yusuf G., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet A. da daha önce serbest kalmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yusuf G'.nin serbest kalmasına itiraz etti, Mehmet A.'nın da yakalanmasını talep etti.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Mehmet A., hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alındı. Ayrıca, olay gecesi odada olduğu belirlenen Aşkın K. isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

2'Sİ TUTUKLANDI, 1'İ SERBEST KALDI

Bugün yeniden hakim karşısına çıkarılan şahıslardan Yusuf G. ve Mehmet A., 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, odada bulunduğu belirtilen diğer şahıs Aşkın K. ise yurt dışına çıkmamak kaydıyla adli kontrol şartlı serbest kaldı.