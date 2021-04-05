Son dakika... EDGED Başkanı Güner'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Güner yaptığı yazılı açıklamada, amirallerce yapılan açıklamanın milletin iradesine karşı olduğunu belirtti.

Geçmişte demokrasi için büyük bedeller ödeyen Türkiye'nin, cuntacı zihniyete bir daha fırsat vermeyeceğini ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Bu vesayetçi zihniyet bilmelidir ki siyaset, iktidar ve muhalefet rekabetiyle yürür. Bizler de yönetmeye talip olan siyaset kurumu aktörlerini beğenir ya da eleştirebiliriz. Fakat millet olarak 'demokrasinin gereği sandıktır' diyerek cuntacı zihniyete geçit vermeyiz. Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerinden, darbe imalı bildirilerinden, milletin verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan cunta zihniyetlerinden bir türlü kopamayan bu güruha buradan ilan ediyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Bu milletin nabzını da, sabrını da test etmeye kalkmayın."