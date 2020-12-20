Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal, Anadolu Ajansı'nca geleneksel olarak düzenlenen "Yılın fotoğraf oylaması"na katıldı.

Altındal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

İl Müdürü Altındal haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda", spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" adlı fotoğraflarına oy verdi.