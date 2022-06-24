Son dakika! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine ret - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine ret

24.06.2022 14:38
Son dakika! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine ret

Gelen son dakika haberlerine göre EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından müşteki-şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davanın 10'uncu duruşması bugün görüldü.

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından müşteki-şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davanın 10'uncu duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Belediye Başkanı Recep Gürkan katılmazken, mahkeme heyeti tutuklu sanık M.T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Edirne'de yaşayan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, iddiaya göre tahliyesinin ardından kaçtığı Bulgaristan'da kaçırılıp, alıkoyuldu. Benli, 2 yıl önce de azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başkan Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki-şüpheli olan Gürkan hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

10'UNCU DURUŞMA GÖRÜLDÜEdirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılı Aralık ayında görülen 6'ncı duruşmada, diğer sanık M.T.'nin firari olarak yargılanmasına devam edilirken, O.K., Ş.G. ve S.A., 21 ay tutuklu kalmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Davanın geçen yıl ekim ayında görülen 8'inci celsesine Türkiye'ye gelerek teslim olan firari sanık M.T. de dahil edildi. Duruşmanın 10'uncu celsesi ise bugün Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.TUTUKLU SANIK TAHLİYESİNİ TALEP ETTİDavada, tutuklu yargılanan M.T., Edirne Kapalı Cezaevi'nden duruşmaya SEGBİS'le bağlandı. Tutuksuz yargılananlardan O.K. mahkemeye katılırken, Belediye Başkanı Gürkan ile Ş.G., S.A. ve S.Y.'nin avukatları da mahkemede hazır bulundu. Bulgaristan'da olan Şükrü Benli ve avukatı ise mahkemeye katılmadı. Tutuklu yargılanan M.T., duruşmadaki ifadesinin ardından tahliyesini talep etti. O.K. ve diğer sanıkların avukatları da adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık M.T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer sanıkların da adli kontrol şartlarının sürdürülmesi gerektiğine hükmetti. Duruşma, 7 Ekim 2022'ye ertelendi.

YORUMLAR
500
Edirne'deki şantaj ve darp davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi Edirne'deki şantaj ve darp davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor
Kaynak: DHA

Recep Gürkan, Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine ret - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
13:43 Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para
13:37 Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 14:59:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine ret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement