Son dakika! Edirne Belediye Başkanı Gürkan, itfaiyeyi ziyaret etti - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne İtfaiyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan burada yaptığı konuşmada, itfaiye çalışanlarının dünyanın en zor mesleklerinden birini yaptığını belirtti.

İtfaiye çalışanları ile gurur duyduklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Aranıza 13 arkadaşınız daha katıldı, eğitimleri devam ediyor. Onlar da yakında sizlerle beraber yangınlara anında müdahale etme görevine başlayacaklar. Ekipmanlarımızı güçlendiriyoruz. En son yeni bir itfaiye aracı daha aldık, işlemleri devam ediyor. Binamız Türkiye'deki en donamlı, ihtiyaca cevap veren, en planlı binalardan birisi. Birçok itfaiyenin örnek aldığı bina.

Bugüne kadar olan hizmetleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görevi başında şehit olan bütün itfaiyecilerimizi, kahramanlarımızı sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Ülkemizin geçtiğimiz ay geçirdiği o büyük yangınlarda Edirne Belediyesi İtfaiyesi olarak sizler de görev aldınız. Bu vesile ile ülkemizdeki tüm kahraman itfaiyecilerin haftasını kutluyorum."

Daha sonra göreve yeni başlayan itfaiye erleri tatbikata katıldı.

Senaryo gereği itfaiye erleri yangını söndürdü, yüksekten kurtarma gerçekleştirildi, araç yangınına müdahale edildi.