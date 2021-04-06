Son dakika: Yunanistan sınırında 3 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı - Son Dakika

Edirne'de, sınır birlikleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sınır birlikleri tarafından Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan, şüpheliler M.K., Y.D. ve M.K.'nin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan açık dosyalarının olduğu öğrenildi. - EDİRNE