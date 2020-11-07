Son dakika: Edirne'de 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de, Hamzabeyli Gümrük Kapısı mevkiinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca 06 Kasım 2020 tarihinde Hamzabeyli Gümrük Kapısı mevkiinde şüpheli bir araçta yapılan aramada, Ukrayna ülkesinden, Türkiye'ye kaçak olarak, Bulgaristan bandrollü 30 Litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Şüpheli bir şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere adli tahkikat başlanıldığı duyuruldu. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE