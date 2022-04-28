Son dakika! Edirne'de apartmanlardan su sayacı çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Edirne'de apartmanlardan su sayacı çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı

28.04.2022 13:09
Son dakika! Edirne'de apartmanlardan su sayacı çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde apartmanlardan su sayacı çaldığı belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde apartmanlardan su sayacı çaldığı belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde iki apartmandan su sayaçlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler B.A. ve C.T.B'yi gözaltına aldı.

Ekipler, şüpheli B.A'nın evinde yaptıkları aramada 18 su sayacı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika! Edirne'de apartmanlardan su sayacı çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı
Son dakika! Edirne'de apartmanlardan su sayacı çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı
Son dakika! Edirne'de apartmanlardan su sayacı çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı

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Hisarcık, Edirne, Keşan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Edirne'de apartmanlardan su sayacı çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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