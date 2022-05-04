Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı

04.05.2022 08:42
Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Edirne'de aşırı alkolü sürücünün bayram dönüşüne geçen ailenin otomobiline çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edirne'de aşırı alkolü sürücünün bayram dönüşüne geçen ailenin otomobiline çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı karayolunun Süloğlu yol ayrımında bulunan dönüş kavşağında meydana geldi. Daha önceden de alkolden ehliyetinin 6 ay süreyle alındığı öğrenilen ve 3,20 promil alkollü olan Erol K. yönetimindeki 22 EL 092 plakalı otomobil, bayram dönüşüne geçen Mehmet Sürer'in idaresindeki 22 ABV 355 plakalı otomobiline, daha sonra da yön tabelasına çarptı. Meydana gelen kazada aynı aileden Yasemin Sürer, Nur Sürer ve Elif Nur Sürer (anne) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından yaralan 3 kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alkol ölçümü yapan polis ekipleri, sürücü Erol K'nın 3,20 promil alkol aldığını tespit etti. Alkolü sürücü, kazayı nasıl yaptığını hatırlamadığını söyledi. - EDİRNE

Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı
Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı

YORUMLAR
500
Denizlili ailenin bayram ziyareti faciayla bitti Denizlili ailenin bayram ziyareti faciayla bitti Selimiye'de 'Ramazan Bayramı' namazı coşkusu Selimiye'de 'Ramazan Bayramı' namazı coşkusu

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Süloğlu, Edirne, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Çorlu Belediyesi'nin Atatürk fotoğraflı çöp kamyonları tepki çekti
23:58 Mülteci tartışması büyüyor! Göç İdaresi; Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu yapacak
23:56 25 gün önce kaybolmuştu: Zonguldaklı gencin cesedi ağaca asılı bulundu
23:31 Savaş yetmezmiş gibi bir de trafik kazası: Ukrayna'da 16 kişi öldü kazada öldü
23:30 Yapımcısı gözaltına alınan "Sessiz İstila" filminin masraflarını Ümit Özdağ karşılamış: Ben sipariş ettim, parasını verdim, senaryoyu onayladım
22:54 Zelenski Türkiye'den sonra bu kez de Arnavutluk'a "Rus turist" mesajı verdi
22:52 Halkı mültecilere karşı kışkırtmayı hedefleyen "Sessiz İstila" adlı filmin yapımcısı yakalandı
22:45 Trabzonsporlu Berat'ın taraftarla paylaştığı şampiyonluk sevinci böyle görüntülendi
22:42 CHP liderinden, Erdoğan'ın "1 milyon Suriyelinin gönderileceği" açıklamasına yanıt: Bırak bu hikayeleri, sınırdan akın akın kaçaklar geliyor
21:52 Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 08:48:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Edirne'de aşırı alkolü sürücü bayram dönüşüne geçen aileye çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement