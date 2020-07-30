Son Dakika: Edirne'de bıçakçılarda 'kurban' mesaisi - Son Dakika

Son Dakika: Edirne'de bıçakçılarda 'kurban' mesaisi

Son dakika haberi: Edirne'de bıçakçılarda 'kurban' mesaisiKURBAN Bayramı'na saatler kala Edirne'deki bıçakçılarda yoğun mesai yaşanmaya başladı.

Edirne'de bıçakçılarda 'kurban' mesaisi

KURBAN Bayramı'na saatler kala Edirne'deki bıçakçılarda yoğun mesai yaşanmaya başladı. Kurbanın acı çekmemesi ve usule uygun kesim yapabilmek için bıçakçıların yollarını tutan vatandaşlar, yer yer dükkanların önünde kuyruklar oluştururken, esnaf ise talebe yetişemediklerini söyledi.

Kurban Bayramı'na saatler kala Edirne'deki bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Kurban ibadetini sağlıklı ve usule uygun yapmak isteyen çok sayıda vatandaş kentte bıçakçıların önlerinde kuyruklar oluşturdu. Bıçakların bilenmesi için yoğun mesai harcayan esnaf ise taleplere yetişemez duruma gelirken, özellikle kurbanın acı çekmemesi için de dikkat edilmesi gerekenler konusunda tavsiyede bulundu. Kentte 60 yıldan bu yana bıçakçılık yapan Sabri İlktan, Kurban bıçağında özellikle çok dikkatli bilemek gerekiyor. Buradaki amaç hayvanın acı çekmemesi. Biz de burada onu yapmaya çalışıyoruz dedi.

'ÇOK RAĞBET VAR'

Oluşan yoğunluğa cevap vermeye çalıştıklarını ifade eden İlktan, Kurban bayramı üzeri bayağı yoğunluğumuz var. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Ben hemen hemen Trakya'nın en eski bıçakçılarındanım. 60 yıldır bu işi yapıyorum. Şu anda rağbet çok fazla. Eskiden bu kadar yoğunluk olmazdı. Kurban bıçağında özellikle çok dikkatli bilemek gerekiyor. Buradaki amaç hayvanın acı çekmemesi. Biz de burada onu yapmaya çalışıyoruz diye konuştu.

'BIÇAĞIN KESKİN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ'

1951 yılından bu yana baba mesleği bıçakçılığı sürdüren Mehmet Çetin ise müşterilere yetişemez duruma geldiklerini belirterek, İşlerimiz çok yoğun. Gelen tüm müşteriye yetişmeye çalışıyoruz ama bazen yetişemediklerimiz oluyor. Çünkü insanlar biraz da son zamana bırakıyor her şeyde olduğu gibi. Bıçakta da son dakikaya bıraktıkları için yoğunluk vazgeçilmez oluyor. Zamanında gelen işini bitirebiliyor. Kurban bıçağında önemli olan hayvanı üzmeden kesebilmek. Dolayısıyla bıçak keskin olmalı. Genelde büyükbaş hayvan için büyük, küçükbaş hayvan için küçük bıçak geliyor. Biz de mümkün olduğu kadar yenisini de satıyoruz. Ama yerli malı kullanmayı tercih ediyoruz ifadelerini kullandı.

'HER YIL BİLETİYORUZ'

Her yıl sağlıklı kesim için bıçaklarını bilettiğini söyleyen Adem Gür de, Her yıl bıçaklarımızı bileterek, hem temizlenmesini sağlıyoruz hem de keskin olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız kurbanımıza hem acı çektirmemek hem de sağlıklı bir ortamda kesim işlemi yapmak dedi.

Son gün oluşan yoğunluktan dolayı sıra bekleyen İbrahim Bayraktar ise, Bugün bıçaklarımızı biletmeye geldik. Biraz yoğunluk var ama bekleyeceğiz. Amacımız daha keskin olmasını sağlamak. Kurbanın acı çekmesini istemiyoruz. Bunun için de işinin ehli bıçakçı esnafına geldik. Yoğunluk olsa da bekleyip bıçağımızı alacağız şeklinde konuştu.

Son Dakika: Edirne'de bıçakçılarda 'kurban' mesaisi

Kurban Bayramı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 11:26

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Edirne'de bıçakçılarda 'kurban' mesaisi - Son Dakika
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