Son dakika! Edirne'de bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 terör örgütü şüphelisi yakalandı - Son Dakika

EDİRNE Valiliği, son bin hafta içinde yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK mensubu 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Edirne Valililği, 1 Nisan günü Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yasadışı yollardan Yunanistan' a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY mensubu Y.S. ve G.S.' yi Enez ilçesi'nde, M.A.A. ve A.C.' yi de İpsala ilçesinin Kumlar rampası mevkisinde yakaladı. Açıklamada, şüphelilerin 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandığı belirtildi.

BİR HAFTADA 25 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI

Açıklamada, "Güvenlik güçlerince Edirne'de 26.03.2021 ile 02.04.2021 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 25 terör örgütü üyesi illegal yollardan yurtdışına çıkmak isterken yakalandı. Son bir hafta içerisinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonlarda 4'ü FETÖ/PDY ve 7'si PKK/KCK silahlı terör örgüt üyesi, Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nca 9 FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyesi ve sınır birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ise 4'ü FETÖ/PDY ve 1'i PKK/KCK silahlı terör örgüt üyesi olmak üzere toplam 25 kişi ele geçirildi" denildi.